РФС заменил одного помощника Сергея Карасёва на матч ЦСКА — «Спартак»

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Telegram объявила об изменении в составе судейской бригады на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».



«Из-за травмы вместо Максима Гаврилина первым помощником будет Алексей Лунев, а вторым — Андрей Болотенков», — говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, что центральную встречу 8-го тура РПЛ между армейцами и красно-белыми доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Карасевым. Сначала ассистентами судьи были Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервным судьёй был назначен Павел Шадыханов. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, за AVAR — Дмитрий Мосякин. Инспектор дерби — Александр Гвардис.

В этом году Сергей Карасёв судил финал Суперкубка Уефа.