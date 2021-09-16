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РФС заменил одного помощника Сергея Карасёва на матч ЦСКА — «Спартак»

РФС заменил одного помощника Сергея Карасёва на матч ЦСКА — «Спартак»
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Telegram объявила об изменении в составе судейской бригады на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Из-за травмы вместо Максима Гаврилина первым помощником будет Алексей Лунев, а вторым — Андрей Болотенков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что центральную встречу 8-го тура РПЛ между армейцами и красно-белыми доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с Карасевым. Сначала ассистентами судьи были Максим Гаврилин и Алексей Лунев. Резервным судьёй был назначен Павел Шадыханов. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, за AVAR — Дмитрий Мосякин. Инспектор дерби — Александр Гвардис.

В этом году Сергей Карасёв судил финал Суперкубка Уефа.

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