Тьерри Анри стал лицом премиальной коллекции PUMA MMQ

Чемпион мира и Европы, легендарный французский футболист Тьерри Анри стал лицом премиальной линии спортивной одежды и обуви PUMA MMQ. MMQ — сокращение с немецкого Macht's mit Qualität и переводится как «Сделано с качеством», что отражает девиз коллекции.



На вопрос, что для Анри значит качество, он ответил: «Каждый судит сам, качество — это то, что ты любишь; качество — то, для чего живёшь; качество — то, что представляет тебя».



Главной чертой одежды из этой коллекции является функциональность: премиальные материалы, минимализм и приглушённая цветовая палитра органично впишутся в любой образ.



Обувь же сделана из сочетания различных материалов, включая мягкую замшу в нейтральной цветовой палитре с фиолетовыми и оранжевыми акцентами. В MMQ представлены как классические модели (Suede VTG, Easy Rider, Ralph Sampson, Slipstream Mild, Suede Crepe), так и новые силуэты: Suede Mayu, Mirage Sport и Wild Rider.



Новая коллекция доступна на сайте ru.puma.com, в магазинах PUMA Select, а также у партнёров: PEAK, Brandshop, STREET BEAT, SuperStep, Campio, OUT-PAC и LaModa с 9 сентября.