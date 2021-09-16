Димитар Бербатов: увольнение Сульшера? Это просто несерьёзно

Бывший форвард «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов поделился мнением о критике в адрес наставника команды Уле-Гуннара Сульшера. Некоторые эксперты и фанаты призвали руководство клуба уволить Сульшера после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:2).
«Семь поражений в 11 матчах Лиги чемпионов под руководством Сульшера — плохой показатель для «Манчестер Юнайтед». Я понимаю это. Но, кроме статистики, есть и сам футбол.
Сульшера могут уволить после поражения в Швейцарии? Да ну, это просто несерьёзно.
«Юнайтед» провёл четыре матча в АПЛ и одержал три победы. Одно поражение в Лиге чемпионов не ставит Сульшера под угрозу. Я даже не вижу смысла обсуждать это, ещё только начало сезона. У «Юнайтед» сильный состав. Они провели отличные трансферы, судить будем в конце группового этапа, а не после одного матча», — цитирует Бербатова Daily Star со ссылкой на Betfair.
- 16 сентября 2021
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