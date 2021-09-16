Гари Невилл: возможно, в этом сезоне за чемпионство в АПЛ будут бороться 4 команды
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил выступления клубов английской Премьер-лиги.
«Я никогда не видел в Премьер-лиге четыре команды, которые были бы лучше, чем нынешние топ-4. Не думаю, что наблюдал за настолько хорошей АПЛ в плане качества команд. Возможно, в Англии собраны четыре лучших команды мира.
Стартовый состав «Ливерпуля», если игроки в хорошей форме, возможно, является лучшим составом в Премьер-лиге. «Манчестер Сити» исключителен, «Челси» невероятно силён, «Манчестер Юнайтед» с приходом Роналду, Варана и Санчо приблизился к вышеперечисленным клубам. У нас никогда не было чемпионской гонки из четырёх команд – это может произойти в этом сезоне», – приводит слова Гари Невилла The Independent.
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