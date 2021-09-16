Арбитр Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Локо» в игре с «Марселем»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Локомотива» в матче 1-го тура Лиги Европы с «Марселем». На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Дженгиз Ундер. Он же и заработал пенальти, убежав от Наира Тикнизяна. Футболист «Локо» сфолил и получил вторую жёлтую карточку, хозяева остались в меньшинстве.
«Арбитр увидел контакт левой ноги Тикнизяна и правой – игрока «Марселя». Контакт действительно был, VAR это подтвердил, поэтому для них это не явная и очевидная ошибка. Да и по реакции Тикнизяна было видно, что он со всем согласен», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».
- 16 сентября 2021
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