«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Марселем», забив в меньшинстве
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В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 1-го тура Лиги Европы группы E. «Локомотив» принимал «Марсель».
Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1. На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Дженгиз Ундер. Он же и заработал пенальти, убежав от Наира Тикнизяна. Футболист «Локо» сфолил и получил вторую жёлтую карточку, хозяева остались в меньшинстве.
Отыграться «Локомотиву» удалось уже в концовке. На 89-й минуте равновесие в счёте восстановил Фаустино Анджорин, вышедший в этой встрече на замену.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».
Помимо «Локомотива» и «Марселя», в группу E попали «Галатасарай» (Турция) и «Лацио» (Италия).
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