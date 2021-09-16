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«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Марселем», забив в меньшинстве

«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Марселем», забив в меньшинстве
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В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 1-го тура Лиги Европы группы E. «Локомотив» принимал «Марсель».

Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1. На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Дженгиз Ундер. Он же и заработал пенальти, убежав от Наира Тикнизяна. Футболист «Локо» сфолил и получил вторую жёлтую карточку, хозяева остались в меньшинстве.

Отыграться «Локомотиву» удалось уже в концовке. На 89-й минуте равновесие в счёте восстановил Фаустино Анджорин, вышедший в этой встрече на замену.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».

Помимо «Локомотива» и «Марселя», в группу E попали «Галатасарай» (Турция) и «Лацио» (Италия).

Лига Европы. Группа E. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Ундер – 59' (пен)   1:1 Анджорин – 89'
Удаления: Тикнизян – 57' / нет
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