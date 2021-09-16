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«Базель» не смог одолеть «Карабах»

«Базель» не смог одолеть «Карабах»
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги конференций между азербайджанским «Карабахом» и швейцарским «Базелем». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку. Матч начался в 19:45 мск. Главным арбитром встречи был бельгиец Эрик Ламбрехтс. Команды голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

За «Карабах» выступает бывший игрок московского «Динамо» Рамиль Шейдаев. В этом матче футболист азербайджанской команды вышел на поле на 73-й минуте и отыграл всю оставшуюся часть матча.

В прошлом сезоне «Карабах» занял второе место в чемпионате страны. Лидером первенства стал клуб «Нефтчи».

Лига конференций — это третий по значимости турнир европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига конференций. Группа H. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
0 : 0
Базель
Базель, Швейцария
Комментарии
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