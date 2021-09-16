Три российские команды набрали в сумме одно очко в первых еврокубковых матчах

Российские клубы в матчах первого тура еврокубков набрали всего одно очко. Единственное очко набрал «Локомотив», который в матче 1-го тура Лиги Европы сыграл вничью с «Марселем». Команды обменялись результативными ударами во втором тайме. При этом «Локомотив» сравнял счёт в концовке, когда команда играла в меньшинстве. Единственный мяч «Локомотива» забил Фаустино Анджорин.
Ранее «Спартак» в матче 1-го тура Лиги Европы на своём поле уступил польской «Легии» со счётом 0:1. В Лиге чемпионов «Зенит» стартовал с гостевого поражения в матче с «Челси» (0:1).
Напомним, что ещё два российских клуба, «Рубин» и «Сочи», не смогли преодолеть квалификацию Лиги конференций. В групповой стадии этого еврокубкового турнира Россия в нынешнем сезоне не представлена.
- 16 сентября 2021
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