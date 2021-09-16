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Несколько членов совета директоров «Барсы» потребовали отправить Кумана в отставку

Несколько членов совета директоров «Барсы» потребовали отправить Кумана в отставку
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман может быть отправлен в отставку. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несколько членов совета директоров каталонского клуба на сегодняшнем собрании под председательством президента команды Жоана Лапорты потребовали немедленного увольнения Кумана. Лапорта не дал своего согласия, хотя ранее стало известно, что он не верит в наставника сине-гранатовых.

В сентябре каталонцы проведут четыре матча – с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Если команда не добьётся положительных результатов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.

Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.

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