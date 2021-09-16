«Вест Хэм» обыграл загребское «Динамо», Влашич вышел в стартовом составе
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В Загребе завершился матч 1-го тура Лиги Европы в группе H. «Динамо» Загреб принимало «Вест Хэм». Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 2:0.
На 21-й минуте счёт в матче открыл Майкл Антонио. А на 50-й минуте второй мяч гостей забил Деклан Райс.
Отметим, что в стартовом составе лондонцев вышел бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорватский футболист провёл на поле 69 минут, но не смог отметиться результативными действиями.
В группе H состоялся ещё один матч 1-го тура. Венский «Рапид» на своём поле уступил бельгийскому «Генку» со счётом 0:1. Единственный мяч в этой встрече уже в компенсированное время забил Пол Онуачу.
В следующем туре «Вест Хэм» будет принимать «Рапид», а «Динамо» отправится в гости к «Генку».
Лига Европы. Группа H. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Антонио – 21' 0:2 Райс – 50'
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