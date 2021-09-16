Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» обыграл загребское «Динамо», Влашич вышел в стартовом составе

«Вест Хэм» обыграл загребское «Динамо», Влашич вышел в стартовом составе
Комментарии

В Загребе завершился матч 1-го тура Лиги Европы в группе H. «Динамо» Загреб принимало «Вест Хэм». Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 2:0.

На 21-й минуте счёт в матче открыл Майкл Антонио. А на 50-й минуте второй мяч гостей забил Деклан Райс.

Отметим, что в стартовом составе лондонцев вышел бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Хорватский футболист провёл на поле 69 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

В группе H состоялся ещё один матч 1-го тура. Венский «Рапид» на своём поле уступил бельгийскому «Генку» со счётом 0:1. Единственный мяч в этой встрече уже в компенсированное время забил Пол Онуачу.

В следующем туре «Вест Хэм» будет принимать «Рапид», а «Динамо» отправится в гости к «Генку».

Лига Европы. Группа H. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Антонио – 21'   0:2 Райс – 50'
Лига Европы. Группа H. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
0 : 1
Генк
Генк, Бельгия
0:1 Онуачу – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021