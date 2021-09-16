Николич ответил Сампаоли на слова о подавляющем преимуществе «Марселя»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич дал понять, что не согласен с наставником «Марселя» Хорхе Сампаоли в оценке матча команд в Лиге Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1. После матча Сампаоли посетовал на то, что «Марсель» не смог довести дело до победы, несмотря на подавляющее преимущество. Москвичи ушли от поражения в концовке, забив в меньшинстве.

«Что касается слов Сампаоли о подавляющем преимуществе, это мнение главного тренера «Марселя». Мне кажется, таким образом он хочет поддержать свою команду. Да, на последних минутах Магкеев выбил мяч из ворот, но больше опасных моментов у наших ворот я не вспомню. Были подходы, но не больше. Если бы мы доигрывали матч в равных составах, то допускаю, что счёт мог быть другим», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.