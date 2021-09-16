Видеообзор матча «Локомотив» — «Марсель» в Лиге Европы

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. «Локомотив» в стартовом матче на турнире сыграл вничью с «Марселем». Встреча команд завершилась со счётом 1:1.

На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Дженгиз Ундер. Он же и заработал пенальти, убежав от Наира Тикнизяна. Футболист «Локо» сфолил и получил вторую жёлтую карточку, хозяева остались в меньшинстве.

Отыграться «Локомотиву» удалось уже в концовке. На 89-й минуте равновесие в счёте восстановил Фаустино Анджорин.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель».