«Стыдно только за «Спартак». Смородская – о выступлении российских команд в Европе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила выступление российских клубов в еврокубках.

«Не скажу, что «Локомотив» — единственная российская команда, за которую не стыдно в Европе. «Зенит» сыграл хорошо: ему фатально не повезло, но они играли достойно, не испугались такого грозного соперника, «Челси». Стыдно только за «Спартак». Стыдно, обидно и жалко — всё подходит. «Локомотив» укреплялся ковровыми закупками футболистов, но пока новички совсем не впечатляют. Надеюсь, что-то у них получится. Хочется, чтобы «Локомотив» поборолся и зацепился за второе место в группе», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, вчера московский «Спартак» проиграл польской «Легии» со счётом 0:1, а сегодня столичный «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).