Червиченко оценил результаты российских клубов в еврокубках

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах российских клубов в еврокубках. «Зенит» уступил «Челси» в матче Лиги чемпионов (0:1), «Спартак» стартовал с поражения в Лиге Европы в матче с «Легией» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).

«Ни за один наш клуб не стыдно. Результаты немного удручают. «Зенит» отыграл хорошо. Если бы Дзюба забил в конце, вряд ли «Челси» смог бы вырвать победу. В гостевом матче с обладателем Лиги чемпионов так сыграть — ничего зазорного. «Барселона» вон у себя на поле умудряется и больше получать. «Спартак» до 80-й минуты, пока Витория не сделал эти неправильные замены, тоже смотрелся хорошо. Я думал, что они всё-таки смогут победить. Шансов было больше, моментов. Результат всех расстроил, но сама игра была не такая уж и плохая. Нашим клубам катастрофически не везёт, никак не можем выиграть в Европе.

«Локомотив» — молодцы. В меньшинстве на последних минутах вырвать ничью. Ну и удар Смолова в штангу, если бы влетел, было бы совсем прекрасно. «Марсель» — очень сильная команда. Нам всегда тяжело играть с такими техничными, быстрыми соперниками. Ничья — неплохой результат. Надо пытаться побеждать турков.

У «Спартака» теперь никаких шансов нет. С «Лестером» и «Наполи» всё совсем тяжело и плохо будет, там ничего не откусить. У «Легии» в домашнем матче, если там ещё и болельщики будут допущены, тоже маловероятно что-то отгрызть. «Локомотив» ещё может побиться. А «Зенит» должен дважды обыграть «Мальмё», и попытаться зацепить ничейку, может, с «Ювентусом» или с «Челси» в домашнем матче. Команда для битья – это «Мальмё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.