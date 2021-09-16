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«Лион» уверенно обыграл «Рейнджерс»

«Лион» уверенно обыграл «Рейнджерс»
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между шотландским «Рейнджерс» и французским «Лионом». Встреча прошла на стадионе «Айброкс» в Шотландии. Матч начался в 22:00 мск. Главным арбитром встречи был швед Андреас Экберг. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 23-й минуте Карл Токо Экамби отправил мяч в сетку ворот шотландцев после результативного паса Бруно Гимарайнса, а затем игрок «Рейнджерс» Джеймс Тавернье отправил мяч в свои ворота.

В этом сезоне Лиги 1 лионцы занимают 7-е место в чемпионате. Команда набрала восемь очков в пяти матчах первенства. «Рейнджерс» после первых пяти туров лидирует в текущем сезоне национального чемпионата.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал «Вильярреал».

Лига Европы. Группа А. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
Лион
Лион, Франция
0:1 Токо Экамби – 23'   0:2 Тавернье – 55' (автогол)
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