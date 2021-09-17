Сульшер заявил, что видит Лингарда игроком «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о будущем полузащитника Джесси Лингарда.

«В будущем мы видим его игроком «Манчестер Юнайтед». Он вернулся к нам после отличной аренды в «Вест Хэме». Джесси продемонстрировал свои качества и вернулся в сборную Англии. Мы очень хотим увидеть его лучшую игру в этом сезоне. У него остался один год по контракту, и клуб ведет переговоры с ним и его отцом. Мы поддерживаем его и надеемся, что он останется с нами. Он «красный» от и до», – цитирует Сульшера пресс-служба «Красных дьяволов».

Напомним, недавно «Манчестер Юнайтед» пропустил решающий гол на 95-й минуте в матче Лиги Чемпионов с «Янг Бойз» после плохого паса Джесси Лингарда назад.