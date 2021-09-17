Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сульшер заявил, что видит Лингарда игроком «Манчестер Юнайтед»

Сульшер заявил, что видит Лингарда игроком «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о будущем полузащитника Джесси Лингарда.

«В будущем мы видим его игроком «Манчестер Юнайтед». Он вернулся к нам после отличной аренды в «Вест Хэме». Джесси продемонстрировал свои качества и вернулся в сборную Англии. Мы очень хотим увидеть его лучшую игру в этом сезоне. У него остался один год по контракту, и клуб ведет переговоры с ним и его отцом. Мы поддерживаем его и надеемся, что он останется с нами. Он «красный» от и до», – цитирует Сульшера пресс-служба «Красных дьяволов».

Напомним, недавно «Манчестер Юнайтед» пропустил решающий гол на 95-й минуте в матче Лиги Чемпионов с «Янг Бойз» после плохого паса Джесси Лингарда назад.

Новость по теме
Лингард прокомментировал свою ошибку, которая привела к голу в матче с «Янг Бойз»
Новость по теме
Пол Скоулз прокомментировал ошибку Лингарда в матче с «Янг Бойз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021