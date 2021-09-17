Видео голевой передачи Александра Головина за «Монако» в матче ЛЕ со «Штурмом»

25-летний российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативной передачей на 66-й минуте встречи 1-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022 с австрийским «Штурмом».

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Таким образом, на счету Головина в восьми встречах во всех турнирах текущего сезона один забитый мяч и две результативные передачи.



«Монако» после 1-го тура занимает 1-е место в турнирной таблице группы B. «Штурм», потерпев поражение, оказался на 4-м месте. Во 2-м туре «Монако» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» в Испанию, а «Штурм» будет принимать «ПСВ».



Напомним, что «Монако» не смог пробиться в Лигу чемпионов. В квалификации турнира монегаски уступили донецкому «Шахтёру», пропустив решающий мяч в дополнительное время.