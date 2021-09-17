Жоау Феликс ответил болельщику «Атлетико», который посоветовал ему травмировать Гризманна

Один из болельщиков мадридского «Атлетико» дал неоднозначный совет 21-летнему португальскому форварду «матрасников» Жоау Феликсу по завершению тренировки после матча 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Порту» (0:0).

В этой игре впервые после возвращения в «Атлетико» на поле появился 30-летний французский форвард Антуан Гризманн, который подвергался свисту болельщиков за свой уход в «Барселону».

По завершению вчерашней тренировки при выезде из тренировочного центра «матрасников» один из болельщиков крикнул Феликсу: «Жоау, наступи на Гризманна, ты должен травмировать его, не должно произойти так, чтобы он занял место в стартовом составе».

На что португалец сердито ответил: «Тебе следует относиться с большим уважением к Антуану».

Когда Феликс уже начал отъезжать болельщик добавил: «Не забудь ударить Гризманна по голени, Жоау».

Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.