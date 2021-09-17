Артета – о кризисе в «Арсенале»: может быть, это хорошо для клуба. Мы должны верить

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о неудачном старте «канониров» в английской Премьер-лиге.

«Я действительно вижу просветление в игре. Я говорю вам, что большую часть времени я настроен очень позитивно. Я видел свет и вижу яркие огни. В этом свете могут быть неровности дороги, но я вижу его.

Как я справлялся с критикой после поражения от «Манчестер Сити»? Жизнь приносит вам некоторые вещи, на которые вы не можете повлиять. То, что случается, происходит по определённым причинам. Иногда мы не хотим этого видеть, но это происходит по какой-то причине — и, вероятно, по правильной причине. Речь должна идти не о том, как я отношусь к этому, а как реагирую на это. Именно поэтому, всё будет хорошо.

Конечно, это был тяжёлый и болезненный старт, потому что я был настроен увидеть нечто иное. Но то, что ты хочешь, — это не всегда то, что происходит. Возможно, то, что произошло, должно было произойти, и, может быть, это будет действительно хорошо для клуба в дальнейшем. Мы должны верить», — цитирует Артету Goal.

В четырёх матчах лондонский «Арсенал» набрал три очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.