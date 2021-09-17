Саутгейт: нам не хватает женщин в штабе сборной Англии
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51-летний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поднял неоднозначную тему о нехватке лиц женского пола в штабе его команды.
«В штабе сборной нам не хватает женщин. В Федерации футбола Англии мы на самом деле имеем очень разные показатели, из которых 38% составляют женщины. Моя дочь сказала мне:« О, это хорошо, папа?» Да, это хороший аргумент.
Для меня это отличное напоминание. какого мира я хочу для своей дочери? Каких возможностей я хочу для неё? Потому что это очень быстро меняет ваш взгляд на женский спорт и возможности для женщин в нашем спорте», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.
При этом, Саутгейт признал, что только трое из его 40 сотрудников, непосредственно работающих в сборной Англии, были женщинами.
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