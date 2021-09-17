Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саутгейт: нам не хватает женщин в штабе сборной Англии

Саутгейт: нам не хватает женщин в штабе сборной Англии
Комментарии

51-летний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поднял неоднозначную тему о нехватке лиц женского пола в штабе его команды.

«В штабе сборной нам не хватает женщин. В Федерации футбола Англии мы на самом деле имеем очень разные показатели, из которых 38% составляют женщины. Моя дочь сказала мне:« О, это хорошо, папа?» Да, это хороший аргумент.

Для меня это отличное напоминание. какого мира я хочу для своей дочери? Каких возможностей я хочу для неё? Потому что это очень быстро меняет ваш взгляд на женский спорт и возможности для женщин в нашем спорте», — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

При этом, Саутгейт признал, что только трое из его 40 сотрудников, непосредственно работающих в сборной Англии, были женщинами.

Новость по теме
Сборная Англии в матче с Польшей впервые за 25 лет не сделала ни одной замены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021