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Голкипер «Галатасаря» Муслера поддержал вратаря «Лацио» Стракошу после ошибки в матче ЛЕ

Голкипер «Галатасаря» Муслера поддержал вратаря «Лацио» Стракошу после ошибки в матче ЛЕ
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Голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера прокомментировал ошибку вратаря «Лацио» Томаса Стракоши в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу турецкого клуба.

«Я тоже совершал ошибки, всего несколько недель назад. К сожалению, вратари — одинокие люди на поле. Стракоша не должен быть деморализован, и он должен оставить это позади. «Галатасарай» одержал важную победу. Первые матчи всегда важны. Мы играли против одной из лучших команд Италии и были хороши как в обороне, так и в атаке», — приводит слова Муслеры официальный сайт УЕФА.

Напомним, на 67-й минуте вратарь итальянской команды Томас Стракоша забил мяч в свои ворота. Моруцан навесил с фланга в штрафную, Лаццари хотел выбить на угловой, но сорвал удар, направив мяч «свечой» в угол собственных ворот. Стракоша как-то закопался, медленно пошёл к своим воротам и хотел поймать мяч в прыжке, но не преуспел в этом — выронил мяч, тот попал в правую штангу и влетел в сетку.

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