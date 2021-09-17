Сарри ответил на вопрос об ошибке голкипера Стракоши в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в матче с «Галатасараем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы сделали шаг вперед, проведя другой матч по сравнению с тем, который был с «Миланом». Ошибка Стракоши? Ошибки — это часть спорта, мы заплатили за них. Для меня в любом случае это остаётся шагом вперед. Мы должны уметь отстраняться от результата и выкладываться на все сто процентов в группе», — приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.

Напомним, победный гол «Галатасарай» забил после ошибки вратаря «Лацио» Томаса Стракоши. На 67-й минуте вратарь итальянской команды Стракоша забил мяч в свои ворота. Моруцан навесил с фланга в штрафную, Лаццари хотел выбить на угловой, но сорвал удар, направив мяч «свечой» в угол собственных ворот. Стракоша как-то закопался, медленно пошёл к своим воротам и хотел поймать мяч в прыжке, но не преуспел в этом — выронил мяч, тот попал в правую штангу и влетел в сетку.