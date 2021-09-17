Ковач: с Головиным и Сидибе лицо «Монако» другое, это факт

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу в матче со «Штурмом» (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы. Единственный мяч на 66-й минуте забил Крепин Дьятта, ему ассистировал российский полузащитник монегасков Александр Головин. Россиянин вышел в этой встрече на замену на 46-й минуте.
«Мы знали, что «Штурм» хорош в обороне и не были уверенны в своих силах в атаке. На перерыве были запланированы две смены, в том числе смена Желсона Мартинша, который проводит матчи каждые три дня с начала сезона. Но в целом это была не очень хорошая игра. Надеюсь, победа нам поможет. С Головиным или Сидибе лицо команды другое, это факт. Но это касается всех команд», — приводит слова Ковача Lequipe.
«Монако» после 1-го тура занимает 1-е место в турнирной таблице группы B. «Штурм», потерпев поражение, оказался на 4-м месте. Во 2-м туре «Монако» отправится в гости к «Реалу Сосьедад» в Испанию, а «Штурм» будет принимать «ПСВ».
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