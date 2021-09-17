Икер Касильяс прокомментировал победу «Реала» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов
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Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс прокомментировал победу команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0. Победный гол на 89-й минуте забил Родриго.
«Реал» провел серьезный матч» и взял три очень важных очка, что имеет значение для очень хорошего старта в таком соревновании, как Лига чемпионов. Анчелотти — идеальный тренер, он работает ради поставленных целей, и мы это видим», — приводит слова Касильяса Marca.
В следующем туре Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Шерифом». Матч состоится 28 сентября в Мадриде. Начало – 22:00 мск. «Интер», в свою очередь, в этот же день проведёт матч с донецким «Шахтером».
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