Помощник Путина оценил проект реформы Российской Премьер-Лиги

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина, секретарь Госсовета и член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин оценил проект реформы Российской Премьер-Лиги, подготовленный компанией Hypercube.
«Проект Hypercube я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объёме и очень важен региональный аспект, как быть с субъектами Российской Федерации. На первый взгляд, для регионов это выгодно, но как будет на самом деле… Дюков обещал, что вынесет этот вопрос на следующий Исполком РФС», — цитирует Левитина «РБК-Спорт».
Напомним, ранее нидерландская компания Hypercube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этом случае проводилось бы несколько стадий турнира. 23 августа президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате.
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