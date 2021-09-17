«Сан-Паулу» подтвердил расторжение контракта с Дани Алвесом

Бразильский «Сан-Паулу» подтвердил расторжение контракта с экс-защитником «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвесом. Соглашение сторон было расторгнуто сегодня, 17 сентября.
«Официальное заявление: футбольный клуб «Сан-Паулу» объявляет, что сегодня было подписано соглашение об увольнении игрока Даниэля Алвеса, который был связан с клубом контрактными обязательствами до декабря 2022 года», — сообщает пресс-служба «Сан-Паулу» в «Твиттере».
Напомним, из-за пандемии коронавируса клуб сократил зарплату игроков, в том числе Алвеса. По соглашению между сторонами было оговорено, что сумма будет выплачена позже.
После Олимпийских игр в Токио (Япония) Дани Алвес заявил, что «Сан-Паулу» задерживает выплату долга. После этого отношения между игроком и клубом испортились. Футболист отказался возвращаться в расположение команды пока не получит обещанные деньги.
Напомним, в августе 2019 года бразильский защитник подписал контракт с «Сан-Паулу», по которому зарплата Алвеса составляла $ 280 000 в месяц. Контракт 38-летнего бразильца был рассчитан до декабря 2022 года.
- 17 сентября 2021
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