Полузащитник «Марселя»: «Локомотив» наказал нас за то, что мы не проявили смекалку

Полузащитник «Марселя» Маттео Гюэндузи прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с московским «Локомотивом» (1:1).

«Это огромное разочарование. Нам не удалось забить второй гол, «Локомотив» за это нас наказал. Это футбол. Мы будем учиться и прогрессировать. Мы не имели права на такой результат, ведь создали моментов на три, четыре или даже пять голов.

Если вы не реализуете свои возможности у чужих ворот, то можете быть наказаны за это в любой момент. Мы не проявили смекалку в конце игры. Могли бы спокойно держать мяч и заставить их много бегать. Система нашей игры хороша, но нам не хватает опыта. Предстоит много учиться, иначе нас подобным образом накажут ещё не один раз в этом год», — приводит слова Гюэндузи RMC Sport.