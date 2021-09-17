Полузащитник «Марселя»: «Локомотив» наказал нас за то, что мы не проявили смекалку

Полузащитник «Марселя» Маттео Гюэндузи прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с московским «Локомотивом» (1:1).
«Это огромное разочарование. Нам не удалось забить второй гол, «Локомотив» за это нас наказал. Это футбол. Мы будем учиться и прогрессировать. Мы не имели права на такой результат, ведь создали моментов на три, четыре или даже пять голов.
Если вы не реализуете свои возможности у чужих ворот, то можете быть наказаны за это в любой момент. Мы не проявили смекалку в конце игры. Могли бы спокойно держать мяч и заставить их много бегать. Система нашей игры хороша, но нам не хватает опыта. Предстоит много учиться, иначе нас подобным образом накажут ещё не один раз в этом год», — приводит слова Гюэндузи RMC Sport.
- 17 сентября 2021
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