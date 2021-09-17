Лебеденко: когда я только перешёл в «Терек» в 2011 году, на каждом углу стоял автоматчик

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, чем ему запомнился период карьеры в грозненском «Тереке».
«В Грозном всегда есть вооруженные люди. Когда я только перешёл в «Терек» в 2011 году, на каждом углу стоял автоматчик. Но со временем их становилось меньше. Сейчас стоят, в основном, на стадионе, потому что его посещает президент республики. Ну и «Грозный Сити» охраняется автоматчиками. Танков возле «Ахмат Арены» нет, но стоит российский военный джип, похожий на американский «Хаммер»
В Москве человек с пистолетом меня бы напрягал, а в Грозном я спокойно к этому относился. Но, конечно, порой было волнительно. Например, когда боевики захватили Дом Печати, а потом школу, как раз после нашей игры с «Торпедо». Мы за этим наблюдали из отеля — видели стрельбу. Нам тогда позвонили и сказали — не волнуйтесь. Вскоре с террористами разобрались», — цитирует Лебеденко Sport24.
- 17 сентября 2021
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