Лебеденко: когда я только перешёл в «Терек» в 2011 году, на каждом углу стоял автоматчик

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, чем ему запомнился период карьеры в грозненском «Тереке».



«В Грозном всегда есть вооруженные люди. Когда я только перешёл в «Терек» в 2011 году, на каждом углу стоял автоматчик. Но со временем их становилось меньше. Сейчас стоят, в основном, на стадионе, потому что его посещает президент республики. Ну и «Грозный Сити» охраняется автоматчиками. Танков возле «Ахмат Арены» нет, но стоит российский военный джип, похожий на американский «Хаммер»



В Москве человек с пистолетом меня бы напрягал, а в Грозном я спокойно к этому относился. Но, конечно, порой было волнительно. Например, когда боевики захватили Дом Печати, а потом школу, как раз после нашей игры с «Торпедо». Мы за этим наблюдали из отеля — видели стрельбу. Нам тогда позвонили и сказали — не волнуйтесь. Вскоре с террористами разобрались», — цитирует Лебеденко Sport24.

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