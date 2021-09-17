Пол Мерсон оценил игру Ромелу Лукаку в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча 5-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», а также оценил игру бельгийского форварда «синих» Ромелу Лукаку в противостоянии с «Зенитом» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Я смотрел игру „Челси“ с „Зенитом“ в Лиге чемпионов. У Ромелу Лукаку было не так много шансов, однако он всё равно сумел забить победный гол. Это именно то, что он даёт команде. Я могу себе представить, что Лукаку станет забивать в каждом матче. Думаю, „Челси“ окажется слишком силён для „Тоттенхэма“», — приводит слова Мерсона Sportskeeda.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает второе место, «Тоттенхэм» — седьмое. Их встреча состоится 19 сентября, начало — в 18:30 мск.
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Видеообзор матча «Челси» — «Астон Вилла»
- 17 сентября 2021
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