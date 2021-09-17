Шварц: отказ от интервью Захаряна и Тюкавина – моя инициатива

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как пытается ограждать молодых футболистов от медиа.



«Отказ от интервью Захаряна и Тюкавина – моя инициатива. Если в их поведении я видел бы какие-то изменения, с ними нужно было бы проводить дополнительные беседы. Этих изменений нет.



В «Майнце» у меня был похожий опыт с Ридле Баку (летом выиграл с Германией молодежный Евро и вошёл в символическую сборную турнира) и Суатом Сердаром (в 2018-м перешел в «Шальке», этим летом оказался в «Герте»). Мы постоянно говорили им, а сейчас – Захаряну и Тюкавину, – что фокус должен быть на ежедневной работе.



Поначалу молодых игроков действительно полезно убрать от медиа. Но следующий шаг неизбежен и так же важен – нужно учиться давать интервью, общаться с журналистами. Тренер должен сопровождать молодых игроков, где-то напоминать, что главное – на поле, а не в медиа. Я всегда говорю, что нужно слушаться маму, папу и главного тренера», — цитирует Шварца Sports.ru.