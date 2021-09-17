Hola! На обновленный YouTube-канал «PRO футбол» врывается Ла Лига

Голы Гризманна за «Атлетико», сэйвы Тер Штегена и лучшие кантеранос – с 17 сентября канал «PRO английский футбол» меняет название на «PRO футбол» и расширяет формат. К прежнему видео про АПЛ добавляются ролики испанской Примеры.
Развитие канала позволит охватывать большее количество важных событий и крутых моментов в топ-чемпионатах мира: помимо привычных обзоров английской Премьер-лиги можно будет увидеть лучшие голы и сэйвы испанского чемпионата, следить за рейтингом ТОП-5 бомбардиров и наблюдать за игрой лучших футболистов Ла Лиги. Узнать мнение игроков АПЛ по прошедшим встречам по-прежнему можно будет посмотрев видео с послематчевыми интервью.
Также на канале продолжит выходить программа «Футбольный Альбион», где её ведущий Васант Балан и журналисты «Чемпионата» Григорий Телингатер и Кирилл Хаит не только обозревают прошедший тур английской Премьер-лиги, но и уделяют внимание всему самому главному внутри и вокруг АПЛ за прошедшую неделю.
- 17 сентября 2021
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