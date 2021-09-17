Осипенко назвал ключевые отличия между тренировками Сёмина и Карпина

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко назвал ключевые отличия между тренировками наставника клуба Юрия Сёмина и главного тренера национальной команды Валерия Карпина.



«У каждого тренера что-то отличается. У Сёмина отличается всё. Разные теории, упражнения. Может быть, у Сёмина больше работы с мячом, а у Карпина больше теории. Когда есть время, Георгич может пошутить, но во время тренировок всё должно быть серьезно. В этом Сёмин такой же», — цитирует Осипенко «РБ-Спорт».



Летом Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. Под его руководством национальная команда провела три матча — сыграла вничью с хорватами (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).