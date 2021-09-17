Фернандо Санс: в Испании может победить каждый, здесь играют лучшие футболисты планеты

Директор по международным институциональным отношениям Ла Лиги, директор проекта Ла Лига Ambassadors и легенды и президент Ла Лига Foundation Фернандо Санс поделился эмоциями от визита в Россию и рассказал о преимуществах чемпионата Испании.



«В России мне всегда нравится, здесь очень комфортно. Впервые я посетил вашу страну с юношеской сборной до 17 лет, и теперь – спустя годы – вижу, как всё изменились. Чисто, красиво, безопасно. Я был в Москве на чемпионате мира, приехал сейчас на Кубок Легенд, и могу сказать, что это всегда большое удовольствие.



Россия для меня – это ещё и друзья на футбольном поле. Титов, Онопко, другие российские игроки. Плюс у меня очень тёплые отношения с важным для вашего футбола человеком – Гусом Хиддинком. В 1998 году в Токио я в составе «Реала» и под его руководством выиграл Межконтинентальный кубок.



Я представляю чемпионат на мировой арене, а смотреть Ла Лигу надо как минимум потому, что в прошлом сезоне до последнего тура не было ясно, кто станет чемпионом. Благодаря футбольным законам 2015 года команды поменьше получают больше денег за счёт прав на трансляции, они комфортнее чувствуют себя на рынке, есть возможность брать легионеров и платить им зарплату. Так что смотрите все команды – в Испании может победить каждый, здесь играют лучшие футболисты планеты, много академий и их талантливых выпускников. Игроки делают фантастические вещи с мячом и забивают роскошные голы.



Плюс интересно смотреть за прогрессом отдельных игроков. Как Гризманн проявит себя в «Атлетико»? Сыграются ли новички «Реала» и что будет с Бензема? Мемфис Депай – новый лидер «Барселоны»? Куда выведет прогресс в новом сезоне Фати и Педри? Всё это крайне увлекательно!» — сказал Санс в беседе с корреспондентом «Чемпионате» Евгением Марковым.

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