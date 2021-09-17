Сандро Шварц: «Сочи» — тренерская команда, виден почерк Федотова

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Нас ждет очень серьёзный соперник, футболисты «Сочи» очень организованны. Я уже говорил с игроками, что мы должны будем проявить свои лучшие качества, сыграть в наш футбол. Это будет важным моментом в воскресенье.
У нас не было в программе тренировок пенальти, за неделю до этого, в игре против Химок, Клинтон Н'Жье забил гол. Но повторюсь, специально пенальти мы не отрабатывали.
Как я уже говорил игрокам, «Сочи» тренерская команда. Виден почерк Федотова. В это воскресенье у нас будет очень серьёзное испытание и преграда, которую мы должны преодолеть.
Нам нужно будет постараться нейтрализовать сильные стороны Сочи. Нам не нужно думать об опасности Сочи, при всем уважении к ним. Я уверен в своих парнях и в их мастерстве, его хватит для победы. Также нужно будет с полной концентрацией войти в игру и использовать свои моменты.
Нужно сказать, что неважно какая команда стоит на бумаге фаворитом и кто будет играть первым номером. Нам важно, что мы должны придерживаться плана на игру и выполнять требования», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 17 сентября 2021
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