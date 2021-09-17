Косовский журналист: все наши СМИ сразу сообщили о голе Кастрати «Спартаку»

Журналист из Косово Арбен Бериша рассказал о реакции местных жителей на гол соотечественника, форварда «Легии», Лирима Кастрати в ворота московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
«Все СМИ в Косово сразу сообщили о голе Лирима Кастрати за «Легию» в ворота «Спартака». Тем более, косовару ассистировал албанец Эрнест Мучи. В Косово на частном спортивном телеканале показывают матчи Лиги Европы.
«Легия» — хороший выбор для Кастрати. Реакция жителей Косово на переход игрока из загребского «Динамо» в «Легию» была очень положительной. Мы считаем это хорошим шагом в его карьерном пути. Регулярная игровая практика в «Легии» поможет ему развиваться и перейти в лучшую лигу и команду в будущем. Кастрати необходимо набраться международного опыта, а игра с «Легией» в Лиге Европы гарантирует это. Показав хорошую игру в еврокубках, как в матче со «Спартаком», он может заработать ещё один трансфер, на этот раз более крупный», — приводит слова Бериши Interia.
Стоит отметить, что автор победного гола в ворота «Спартака», Лирим Кастрати, перешёл в «Легию» за две недели до матча в Москве. Его прошлым клубом было загребское «Динамо».
- 17 сентября 2021
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