Косовский журналист: все наши СМИ сразу сообщили о голе Кастрати «Спартаку»

Журналист из Косово Арбен Бериша рассказал о реакции местных жителей на гол соотечественника, форварда «Легии», Лирима Кастрати в ворота московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

«Все СМИ в Косово сразу сообщили о голе Лирима Кастрати за «Легию» в ворота «Спартака». Тем более, косовару ассистировал албанец Эрнест Мучи. В Косово на частном спортивном телеканале показывают матчи Лиги Европы.

«Легия» — хороший выбор для Кастрати. Реакция жителей Косово на переход игрока из загребского «Динамо» в «Легию» была очень положительной. Мы считаем это хорошим шагом в его карьерном пути. Регулярная игровая практика в «Легии» поможет ему развиваться и перейти в лучшую лигу и команду в будущем. Кастрати необходимо набраться международного опыта, а игра с «Легией» в Лиге Европы гарантирует это. Показав хорошую игру в еврокубках, как в матче со «Спартаком», он может заработать ещё один трансфер, на этот раз более крупный», — приводит слова Бериши Interia.

Стоит отметить, что автор победного гола в ворота «Спартака», Лирим Кастрати, перешёл в «Легию» за две недели до матча в Москве. Его прошлым клубом было загребское «Динамо».