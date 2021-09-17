Черчесов: в матче «Спартак» — «Легия» болел и за тех, и за других
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался после домашнего поражения московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (0:1).
«За кого болел в матче «Спартак» — «Легия»? И за «Спартак», и за «Легию». Это мои клубы, в которых я состоял. Поэтому любой результат доставил бы мне удовлетворение. Однако, честно говоря, я наблюдал за игрой с нейтральной позиции, как профессиональный тренер.
Победа «Легии» – не сюрприз для меня. Ведь это Лига Европы, в ней играют только большие команды. Конечно, я не могу сказать, что «Легия» была в этом матче сильнее, но они выиграли, а результат в футболе – самое главное», — приводит слова Черчесова Interia Sport.
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