Черчесов: в матче «Спартак» — «Легия» болел и за тех, и за других

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался после домашнего поражения московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (0:1).

«За кого болел в матче «Спартак» — «Легия»? И за «Спартак», и за «Легию». Это мои клубы, в которых я состоял. Поэтому любой результат доставил бы мне удовлетворение. Однако, честно говоря, я наблюдал за игрой с нейтральной позиции, как профессиональный тренер.

Победа «Легии» – не сюрприз для меня. Ведь это Лига Европы, в ней играют только большие команды. Конечно, я не могу сказать, что «Легия» была в этом матче сильнее, но они выиграли, а результат в футболе – самое главное», — приводит слова Черчесова Interia Sport.