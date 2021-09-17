Шварц — о лидерах «Сочи»: Нобоа — очень хороший игрок, креативный, особенно в центре

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о лидерах «Сочи» перед матчем восьмого тура Российской Премьер-Лиги.
«Нам нужно не больше обороняться, просто нужно играть строже, как это было и в первом тайме. Почему мы решили выпустить Клинтона в центр нападения? За неделю до матча мы провели встречу с «Химками» и Н’Жье провёл свое время качественно именно в центре. Также в тренировочном цикле он тоже играл центрального нападающего.
У нас принято решение, что Захарян в прошлом матче играл левого вингера, и он хорошо себя проявил. Мы говорим не только об атаке, но и об обороне. Арсен также может сыграть и в позиции восьмёрки
Мы не будем обращать внимания на бывших динамовцев. Нам важно смотреть на тех игроков, которые будут играть против нас в целом. Мы анализируем всю команду и всех игроков, которые появятся на поле. В связи с этим мы выстраиваем тренировочный цикл. Нам также важно понимать сильные и слабые стороны соперника. Повторюсь, мы не делаем акцент на наших бывших игроках.
Нобоа — очень хороший игрок, креативный, особенно в центре. Главное его качество — при владении мяча он подключает края. Но мы не говорим, что будем играть по нему персонально. Принцип нашей обороны — командность», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 17 сентября 2021
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