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Шварц — о лидерах «Сочи»: Нобоа — очень хороший игрок, креативный, особенно в центре

Шварц — о лидерах «Сочи»: Нобоа — очень хороший игрок, креативный, особенно в центре
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о лидерах «Сочи» перед матчем восьмого тура Российской Премьер-Лиги.

«Нам нужно не больше обороняться, просто нужно играть строже, как это было и в первом тайме. Почему мы решили выпустить Клинтона в центр нападения? За неделю до матча мы провели встречу с «Химками» и Н’Жье провёл свое время качественно именно в центре. Также в тренировочном цикле он тоже играл центрального нападающего.

У нас принято решение, что Захарян в прошлом матче играл левого вингера, и он хорошо себя проявил. Мы говорим не только об атаке, но и об обороне. Арсен также может сыграть и в позиции восьмёрки

Мы не будем обращать внимания на бывших динамовцев. Нам важно смотреть на тех игроков, которые будут играть против нас в целом. Мы анализируем всю команду и всех игроков, которые появятся на поле. В связи с этим мы выстраиваем тренировочный цикл. Нам также важно понимать сильные и слабые стороны соперника. Повторюсь, мы не делаем акцент на наших бывших игроках.

Нобоа — очень хороший игрок, креативный, особенно в центре. Главное его качество — при владении мяча он подключает края. Но мы не говорим, что будем играть по нему персонально. Принцип нашей обороны — командность», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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