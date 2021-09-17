Сандро Шварц: не верю в приметы. Но в тех матчах, когда был дождь, «Динамо» побеждало

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о влиянии погоды на игру и приметах перед матчем восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
«Всё просто, очень сложно повлиять на погоду. Нам просто стоит подобрать удобную обувь для игры. Более того, в тех матчах, когда был дождь, мы побеждали.
Мы остаёмся в Сочи после матча, потому что у нас буквально через два-три дня будет игра в Ставрополе. У нас будет восстановление, а потом перелёт. Что касается состава, у нас сейчас все мысли о «Сочи», состав на Кубок пока не прорабатывали.
Я не верю в приметы. Что касается ударов, у нас их много, но не так много ударов в створ, но не хотелось бы заострять на этом внимание. Наш взор направлен только вперёд», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 17 сентября 2021
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