Кастрати вернул «Легии» треть суммы своего трансфера голом в ворота «Спартака»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы польская «Легия» обыграла московский «Спартак» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий из Косово Лирим Кастрати.

Польское издание Sport подсчитало, что голом в ворота «Спартака» Кастрати вернул «Легии» почти треть суммы своего трансфера.

За победу в матче польский клуб получил € 630 тыс., в то время как за ничью «Легия» заработала бы лишь € 210 тыс. Таким образом, гол Кастрати принёс варшавскому клубу € 420 тыс. При этом сумма его трансфера из загребского «Динамо» в «Легию» составила € 1,3 млн.

Напомним, Лирим Кастрати перешёл в «Легию» за две недели до матча со «Спартаком». Его прошлым клубом было загребское «Динамо». Косовский нападающий подписал с варшавским клубом контракт до 2025 года.