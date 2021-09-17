Чемпионат мира каждые два года – вы за или против? Расскажите нам!

С 1930 года чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года, исключением стала пауза в 40-х годах, когда из-за Второй мировой ФИФА не стала организовывать турнир в 1942-м и 1946-м. Сейчас международная организация продвигает идею проведения ЧМ чаще, чем раз в четыре года: вдохновителем и главным её двигателем стал бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.



На днях в сети появились результаты глобального опроса, проведённого ФИФА среди тысяч болельщиков. Согласно опубликованным данным, большинство выступает «за» идею проводить чемпионат мира каждые два года. Что думаете вы? Поделитесь с нами мыслями, только, пожалуйста, без мата и оскорблений – такие ответы не пройдут модерацию.

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