Стало известно, сколько получат игроки и тренеры «Шерифа» за победу над «Шахтёром» в ЛЧ
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Благодаря победе в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов молдавский «Шериф» существенно пополнил клубный бюджет. В стартовой игре престижного еврокубка тираспольский клуб сенсационно обыграл донецкий «Шахтёр» (2:0), за что получит от УЕФА € 2,8 млн, информирует Meta-ratings.com.ua.
Согласно сведениям источника, из этой суммы € 1 млн достанется игрокам и тренерскому штабу команды. Остальные деньги пойдут в бюджет.
Напомним, 15 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретились тираспольский «Шериф» и донецкий «Шахтёр». Игра прошла на стадионе «Шериф» в Тирасполе (Молдавия) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Матч обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавил Дениз Айтекин.
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