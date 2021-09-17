Артур Юсупов: не хотел бы уходить из «Сочи». Тренерский штаб доверял мне в прошлом сезоне

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов заявил, что не хотел бы покидать клуб.
«Чувствуем в себе силы и побеждаем. Порой особо не радуемся этим моментам, так как воспринимаем все как должное. С нас большой спрос. Очень часто остаемся после тренировок и дорабатываем, ходим на всякие процедуры. Я бы не хотел уходить из «Сочи». Тренерский штаб доверял мне в прошлом сезоне, провёл на поле большое количество времени. Единственный самый провальный матч — встреча с «Динамо»
Думаю, что если бы мы в еврокубках оказались в группе, то у нас могли быть проблемы. Нам не по 20 лет, чтобы без потери качества играть на несколько фронтов. А для чемпионата России «Сочи» — это вполне боевитая команда. Не исключаю, что в этом году выступим лучше, чем в прошлом», — цитирует Юсупова «Матч ТВ».
- 17 сентября 2021
-
15:28
-
15:26
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:28
-
14:10
-
13:53
-
13:50
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:31
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:08
-
12:56
-
12:53
-
12:39
-
12:37
-
12:17
-
12:07
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:19
-
11:12
-
11:01
-
10:51
-
10:44
-
10:40
-
10:18