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Артур Юсупов: не хотел бы уходить из «Сочи». Тренерский штаб доверял мне в прошлом сезоне

Артур Юсупов: не хотел бы уходить из «Сочи». Тренерский штаб доверял мне в прошлом сезоне
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов заявил, что не хотел бы покидать клуб.

«Чувствуем в себе силы и побеждаем. Порой особо не радуемся этим моментам, так как воспринимаем все как должное. С нас большой спрос. Очень часто остаемся после тренировок и дорабатываем, ходим на всякие процедуры. Я бы не хотел уходить из «Сочи». Тренерский штаб доверял мне в прошлом сезоне, провёл на поле большое количество времени. Единственный самый провальный матч — встреча с «Динамо»

Думаю, что если бы мы в еврокубках оказались в группе, то у нас могли быть проблемы. Нам не по 20 лет, чтобы без потери качества играть на несколько фронтов. А для чемпионата России «Сочи» — это вполне боевитая команда. Не исключаю, что в этом году выступим лучше, чем в прошлом», — цитирует Юсупова «Матч ТВ».

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