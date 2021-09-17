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Нападающий «Баварии» Кингсли Коман перенёс операцию на сердце

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман перенёс операцию на сердце
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал, что нападающий Кингсли Коман перенёс операцию на сердце.

«Вчера Кингсли перенёс операцию на сердце. У него были небольшие проблемы, учащённое сердцебиение, нарушение ритма. Иногда у него возникали затруднения с дыханием. В связи с этим мы решили провести обследование, которое показало, что необходимо оперативное вмешательство. Во вторник Коман проведёт кардиотренировку, в целом он пропустит от полутора до двух недель», — цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

Коман является воспитанником «Пари Сен-Жермен», где провёл первый год на взрослом уровне, после чего перебрался в «Ювентус». В 2015 году вингера арендовала «Бавария», а спустя два года выкупила его.

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Источник: Коман не продлит контракт с «Баварией», так как хочет играть в АПЛ
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