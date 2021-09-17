Кабелла — о переходе в «Краснодар»: возможно, моё решение было ошибочным

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла признался, что его переезд в Россию, вероятно, можно считать ошибочным решением.

«Мне предложили всё, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру.

Гислен Принтан сказал мне: «Ты сумасшедший». Я ответил ему: «Знаете, они так много предлагают «Сент-Этьену» за меня, что, я думаю, это может быть хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения».

Мне было 29 или 30 лет, это был очень хороший трёхлетний контракт для меня. Как руководитель «Сент-Этьена» я бы никогда не согласился на этот трансфер. Мне говорили, что если я уеду, то это может побудить к уходу ещё нескольких игроков. Мы боролись за высокие места в чемпионате Франции, а болельщики любили меня. Поэтому на месте руководства, даже если бы за меня предложили € 13 млн, я бы всё равно не отпустил себя.

Все хотели, чтобы я остался – семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным. Но мы уже не сможем этого узнать», — сказал Кабелла в интервью Sainté Inside, его слова приводит Peuple-vert.fr.