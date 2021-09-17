Леонид Слуцкий: матч «Зенита» с «Челси» является абсолютно непоказательным

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).



«Во-первых, я уверен, что против нас у «Зенита» не будет три центральных защитника. И уж тем более Барриос не будет играть в этой непрофильной позиции. Естественно, при подготовке к матчу с «Зенитом» нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с «Челси» является абсолютно непоказательным в этом плане», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».



Матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с казанским «Рубином», запланирован на 20 сентября. Старт встречи – в 18:30 мск. «Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков.

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