Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал, что клуб по-прежнему интересуется Лионелем Месси, а также намекнул на возможное завершение карьеры.

«Месси в «Интер Майами»? Не ставьте меня в неловкое положение… Я понятия не имею по поводу переговоров Лео с нашим клубом. У меня остался один год по контракту. После этого года я беру академический отпуск, вдали от футбола и всего остального. Месси, насколько я знаю, подписал на 2 или 3 года контракт с «ПСЖ». Я не думаю, что мы договоримся в ближайшее время. Хотя клуб хочет его подписать, посмотрим, что будет», — приводит слова Игуаина ESPN.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.