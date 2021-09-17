Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал, что клуб по-прежнему интересуется Лионелем Месси, а также намекнул на возможное завершение карьеры.
«Месси в «Интер Майами»? Не ставьте меня в неловкое положение… Я понятия не имею по поводу переговоров Лео с нашим клубом. У меня остался один год по контракту. После этого года я беру академический отпуск, вдали от футбола и всего остального. Месси, насколько я знаю, подписал на 2 или 3 года контракт с «ПСЖ». Я не думаю, что мы договоримся в ближайшее время. Хотя клуб хочет его подписать, посмотрим, что будет», — приводит слова Игуаина ESPN.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 17 сентября 2021
-
16:58
-
16:43
-
16:40
-
16:26
-
16:24
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:28
-
15:26
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:28
-
14:10
-
13:53
-
13:50
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:31
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:08
-
12:56
-
12:53
-
12:39
-
12:37
-
12:17
-
12:07
-
12:00
-
11:57