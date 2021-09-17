В Немецком футбольном союзе раскритиковали инициативу проведения ЧМ раз в два года

Президиум Немецкого футбольного союза (DFB) провёл собрание. На нём рассматривался вопрос проведения чемпионата мира каждые два года. Проект ФИФА ранее был представлен журналистам. Члены президиума DFB выступили против проведения турнира раз в два года.

«DFB полностью поддерживает позицию УЕФА. Решение по столь важному вопросу не должно приниматься без согласия европейских ассоциаций. Мы считаем непонятным решение руководства ФИФА представить проект «легендам ФИФА» и распространить новости на встрече с представителями СМИ, а не проконсультироваться с членами собственного совета.

DFB, как и другие европейские ассоциации, лиги и клубы, серьёзно пострадает от такой реформы. Изменение нынешнего четырёхлетнего цикла станет серьёзным ударом по футболу в Германии и Европе», — говорится в заявлении организации.