Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Дженоа»

Российский нападающий итальянский «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Италии с «Дженоа». Об этом информирует пресс-служба клуба.



Матч «Дженоа» — «Фиорентина» состоится в Генуе 18 сентября и начнётся в 16:00 мск. В нынешнем сезоне Серии А Кокорин не провёл за флорентийский клуб ни одной минуты. Последний раз Кокорин выходил на поле ещё в прошлом сезоне. В общей сумме Кокорин сыграл за итальянский клуб всего 94 минуты.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

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