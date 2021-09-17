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В структуре руководства ФНЛ произошли изменения

В структуре руководства ФНЛ произошли изменения
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В соответствии с планами по развитию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) руководство первенства перераспределило полномочия по управлению турниром. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата.

Иван Шабанов продолжит работу в качестве исполнительного директора ФНЛ, а спортивный блок теперь будет курировать Андрей Соколов.

«Все изменения направлены на то, чтобы сделать лигу современнее, придать дополнительный импульс её развитию. ФНЛ стабильно функционирует, но перед лигой стоят амбициозные и интересные задачи. Наша цель — реализовать огромный потенциал лиги, сделать её яркой, заметной, популярной и привлечь новых спонсоров и партнёров», — цитирует президента ФНЛ Александра Алаева пресс-служба лиги.

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