Фанат «Селтика» два часа сидел в туалете, чтобы пробраться на стадион на матч с «Бетисом»

Фанат «Селтика» сообщил, что сумел попасть на матч Лиги Европы с «Бетисом» (3:4), несмотря на отсутствие билета. Но для этого болельщику шотландского клуба пришлось пойти на ухищрения.

Фанат «Селтика» опубликовал запись в своём «твиттере», рассказав о том, как пробрался на стадион «Бенито Вильямарин» в Севилье. По словам болельщика, он прятался на автопарковке, затем поднялся на лифте и засел в туалете. Там он провёл два часа, после чего и прошёл на трибуны.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Пола Байерса.

За первые 27 минут шотландцы забили 2 мяча. Сначала Албиан Аети после паса Жоау Филипе отправил мяч в сетку ворот испанской команды, а затем Йосип Юранович реализовал пенальти.

После этого футболисты «Бетиса» забили 4 гола в ворота «Селтика». Сначала Хуан Гонсалес после результативного паса Набиля Фекира сократил отставание, затем Хуанми после ассиста Борхи Иглесиаса сравнял счёт в игре, а после этого сам Иглесиас внёс мяч в сетку ворот соперника. На 53-й минуте Хуанми забил второй гол, оформив дубль. За 3 минуты до конца матча Энтони Ралстон, выступающий в «Селтике», забил 3-й гол своей команды.